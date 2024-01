Business news: spagnola Iberdrola avvia parco eolico offshore da 806 megawatt "Vineyard Wind I"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda energetica spagnola Iberdrola ha iniziato la messa in funzione del parco eolico offshore "Vineyard Wind I", il primo progetto su larga scala negli Stati Uniti da 806 megawatt di capacità. Secondo quanto riferito in un comunicato, l'impianto ha già iniziato a fornire energia verde a oltre 400 mila case del Massachusetts. Il progetto ha richiesto un investimento di oltre 2,7 miliardi di euro. Il parco è stato costruito a partire dal 2021 e sarà pienamente operativo entro il 2024. Servirà a evitare l'emissione di oltre 1,6 milioni di tonnellate di CO2 all'anno, l'equivalente della rimozione di 325 mila veicoli dalle strade. L'annuncio arriva pochi giorni dopo che l'azienda energetica ha concluso i tentativi di fusione della sua filiale statunitense con Pnm Resources, una società con sede in New Mexico e Texas. La decisione rappresenta un cambiamento strategico per le operazioni dell'azienda negli Stati Uniti, liberando al contempo gli 11 miliardi di euro stanziati per la transazione. (Spm)