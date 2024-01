Business news: Spagna, nei primi undici mesi del 2023 accolti 79,8 milioni di visitatori internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi undici mesi del 2023 la Spagna ha accolto 79,8 milioni di turisti internazionali, il 18,2 per cento in più rispetto all'anno scorso, che hanno generato una spesa di oltre 101 miliardi di euro. È quanto emerge dai dati diffusi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine). Il Regno Unito è stato il principale Paese di provenienza, con quasi 1 milione di turisti e un aumento del 15,2 per cento rispetto a novembre 2022. Dalla Francia sono arrivati 0,6 milioni di turisti (+9 per cento) e dalla Germania 0,6 milioni (+18,5 per cento). La spesa media per turista è stata di 1.294 euro, con un aumento annuale del 4,2 per cento. (Spm)