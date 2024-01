Covid: in Piemonte incidenza dei contagi ancora in calo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ultima settimana l’incidenza dei contagi da Covid in Piemonte è stata ancora in calo. È stata del -33,8 per cento. L’occupazione dei posti letto ordinari si è attestata al 5,5 per cento quella dei posti letto in terapia intensiva al 3 per cento, mentre la positività dei tamponi al 6,4 per cento. Anche questa settimana si è registrato un andamento decrescente rispetto al periodo precedente. Nell’ultima settimana 6.108 persone hanno ricevuto il vaccino anti-Covid. (Rpi)