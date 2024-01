Mar Rosso: leader Houthi, colpiremo qualsiasi paese coinvolto nella coalizione a guida Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualsiasi paese che si impegnerà nella coalizione militare guidata dagli Stati Uniti nel Mar Rosso diventerà un possibile bersaglio. Lo ha detto Mohammed Ali al Houthi, capo del comitato rivoluzionario supremo Houthi dello Yemen, in un’intervista all’emittente televisiva britannica “Bbc”. La coalizione guidata dagli Stati Uniti per proteggere le rotte marittime del Mar Rosso dagli attacchi Houthi annovera Australia, Bahrein, Belgio, Canada, Danimarca, Germania, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Singapore e Regno Unito. Vale la pena precisare che l’Italia opererà nel Mar Rosso con la fregata (Fremm) Virginio Fasan sotto comando nazionale, nell’ambito dell’operazione “Mediterraneo Sicuro”, a protezione del traffico mercantile su richiesta degli armatori italiani, e non all’interno del dispositivo Prosperity Guardian messo in piedi dagli Stati Uniti, come più volte precisato dal ministro della Difesa, Guido Crosetto.(Res)