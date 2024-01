Business news: aeroporto internazionale di Atene supera 28 milioni di passeggeri nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aeroporto internazionale di Atene ha superato nel 2023 i 28 milioni di passeggeri, battendo il precedente record del 2019, quando erano stati 25,5 milioni. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. Nel dettaglio, i passeggeri totali passati lo scorso anno per lo scalo della capitale greca sono stati 28,1 milioni, con un aumento del 24 per cento rispetto al 2022. A dicembre 2023, il traffico passeggeri è stato di 1,8 milioni, in crescita del 17,1 per cento su base annua. Il numero dei voli è invece stato pari a 241.604, superiore del 13,2 per cento rispetto al 2022. (Gra)