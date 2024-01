Business news: Regno Unito, prezzi case aumentati per il terzo mese consecutivo a dicembre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi delle abitazioni nel Regno Unito sono aumentati per il terzo mese consecutivo a dicembre 2023, riflettendo una carenza di immobili sul mercato. È quanto emerso dai dati dell'istituto di credito ipotecario Halifax. Il costo di una casa media è aumentato dell'1,1 per cento a 287.105 sterline (332.760 euro), oltre 3 mila sterline (3,477 euro) in più rispetto a novembre e il livello più alto da marzo. Rispetto a dicembre 2022, i valori sono aumentati dell'1,7 per cento. Tuttavia, secondo Halifax, con l'allentamento dei tassi ipotecari, la fiducia tra gli acquirenti potrebbe migliorare nei prossimi mesi. (Rel)