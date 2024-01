Serbia-Tunisia: ministro Difesa Vucevic incontra ambasciatrice tunisina, focus su cooperazione militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro della Difesa della Serbia, Milos Vucevic, ha incontrato a Belgrado l'ambasciatrice della Repubblica tunisina, Imen Lazila Amari, per rafforzare la cooperazione militare nel campo della difesa. Lo si apprende da una nota del governo serbo ripresa dai media della Tunisia, in cui vengono ribaditi i "solidi rapporti" esistenti tra i due Paesi. Vucevic ha ringraziato la Tunisia "per la sua posizione coerente riguardo al mancato riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo", nonché "per il sostegno all'integrità territoriale e alla sovranità del Paese". Il comunicato sottolinea che "la Serbia sostiene la preservazione dell'integrità territoriale e della sovranità di tutti i Paesi membri delle Nazioni Unite, il rispetto del diritto internazionale, il mantenimento della pace e della stabilità, nonché lo sviluppo delle relazioni con gli altri paesi basate su uguaglianza e rispetto reciproco". L'ambasciatrice della Tunisia, da parte sua, ha evidenziato a Vucevic che "le relazioni storicamente amichevoli tra i due Paesi costituiscono una base di qualità per lo sviluppo della cooperazione nel campo della difesa". Amari ha inoltre sottolineato che "c'è spazio per stabilire la cooperazione nei settori di reciproco interesse", esprimendo la speranza che durante il suo mandato in Serbia possa contribuire "allo sviluppo ulteriore della cooperazione bilaterale". (Tut)