Kosovo-Regno Unito: Cameron in visita a Pristina, previsto incontro con presidente Osmani

- Il ministro degli Esteri britannico James Cameron è oggi in visita ufficiale in Kosovo. Ieri in serata ha incontrato il premier Albin Kurti, mentre oggi è previsto un incontro con la presidente Vjosa Osmani e con la vicepremier e ministra degli Esteri Donika Gervalla-Schwarz. Secondo il comunicato dell’ufficio del primo ministro kosovaro relativo alla cena di lavoro di ieri, sono stati sottolineati il valore e l’importanza di relazioni bilaterali forti e sono state discusse aree e nuove possibilità di cooperazione bilaterale nel servizio degli interessi comuni e del rafforzamento delle relazioni. Kurti “ha informato Cameron dei progressi e dei risultati ottenuti dal Kosovo, soprattutto negli ultimi tre anni, sia in termini economici che democratici e dello Stato di diritto”, si legge. (Alt)