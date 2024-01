Kosovo: governo approva rimozione adesivi dai veicoli con targa serba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kosovo ha approvato l’abolizione del regime degli adesivi sui veicoli con targa serba. Come riporta la stampa kosovara, l’esecutivo guidato dal premier Albin Kurti ha reso noto tramite un comunicato che la misura rappresenta “un atto di buon vicinato”. In precedenza, il governo della Serbia aveva annunciato che avrebbe consentito l’ingresso nel Paese ai veicoli con targa RKS a partire dal primo gennaio 2024. “Prenderemo la stessa decisione non appena la nostra polizia di frontiera dimostrerà che la Serbia sta attuando la sua decisione senza (porre) ostacoli", aveva commentato Kurti. Il direttore dell'Ufficio per il Kosovo Petar Petkovic aveva dichiarato che tutto ciò è previsto dall'accordo raggiunto nel 2011 tra i rappresentanti di Belgrado e di Pristina. (Alt)