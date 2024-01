Usa: segretario alla Difesa in ripresa dopo ricovero per complicazioni dopo procedura medica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, si sta “riprendendo” dopo essere stato ricoverato all’ospedale militare Walter Reed di Bethesda, in Maryland, lunedì scorso, a seguito di “complicazioni derivanti da una procedura medica non urgente”. Il portavoce del Pentagono, Pat Ryder, ha affermato in una nota che Austin “si sta riprendendo bene, e dovrebbe rientrare in servizio oggi”, senza specificare però quando il segretario sarà effettivamente dimesso dall’ospedale. Il dipartimento ha precisato che l’assenza di Austin non è stata subito resa pubblica per ragioni di privacy dovute al trattamento medico, e che la situazione “è in evoluzione”. (Was)