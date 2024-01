Business news: Croazia, a dicembre inflazione +4,5 per cento rispetto a un anno fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione annuale in Croazia misurato dall'indice dei prezzi al consumo è stato del 4,5 per cento nel mese di dicembre, un piccolo rallentamento rispetto al 4,7 per cento misurato a novembre. Lo rivela la prima stima dei dati pubblicati dall'Istituto di statistica della Repubblica (Dzs), secondo cui su base mensile i prezzi sono stati mediamente più bassi dello 0,5 per cento. Il tasso del 4,5 per cento è il tasso di inflazione più basso registrato nel Paese dall'ottobre del 2021, quando era del 3,8 per cento. Osservato in base alle principali componenti dell'indice, il tasso di inflazione annuo stimato per il gruppo in cui rientrano generi alimentari, bevande e tabacco e il segmento dei servizi è stato del 6,3 per cento, per i prodotti industriali non alimentari senza energia del 3,9 per cento, mentre per l'energia il calo è stato dello 0,6 per cento, si legge nell'annuncio della Dzs. (Seb)