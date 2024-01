© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione prevista in Bosnia Erzegovina nel 2024 è del 5,8 per cento. È quanto emerge dai risultati dell'indagine sulle aspettative di inflazione condotta dalla Banca centrale del Paese nel dicembre 2023 e rilanciati dalla stampa bosniaca. Per il 2025 si prevede un'inflazione più bassa, in quanto le stime si attestano al 5,5 per cento. (Seb)