Argentina: governo trasmette decreto "liberalizzazioni" al parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina ha trasmesso al Parlamento il decreto di necessità e urgenza (dnu) con cui intende procedere a un'ampia liberalizzazione della struttura economica e produttiva del Paese. Il testo, firmato il 20 dicembre e depositato nell'ultimo giorno utile, va ora all'esame della Commissione bicamerale, organo i cui componenti devono ancora essere nominati e che entro dieci giorni lavorativi dovrà stabilire se il decreto gode dei requisiti di "necessità e urgenza" richiesti per poter essere discusso con l'iter legislativo speciale previsto dalla Costituzione. In caso di risposta affermativa, o di mancata risposta, il testo passa all'esame delle Camere: nel caso che anche una sola delle due lo approvi, a maggioranza dei votanti, il decreto - entrato in vigore al momento della pubblicazione in Gazzetta ufficiale, a fine dicembre -, assume valore di legge. La decisione del governo scioglie uno dei tanti interrogativi legati al percorso che il provvedimento deve compiere per dispiegare i suoi effetti. (segue) (Abu)