Energia: Usa, le società Southwestern e Chesapeke valutano fusione da 17 miliardi

- Le compagnie energetiche statunitensi Southwestern Energy e Chesapeke Energy stanno finalizzando un accordo di fusione per creare una società dal valore di circa 17 miliardi di dollari, in base alla capitalizzazione di mercato delle due aziende. Fonti anonime hanno riferito al “Wall Street Journal” che un accordo potrebbe essere annunciato già la prossima settimana. Stando ai dati aggiornati a venerdì 5 gennaio, Southwestern ha una capitalizzazione di mercato pari a circa sette miliardi di dollari, ai quali si aggiungeranno i 10 di Chesapeke. Le due società hanno prodotto rispettivamente 96,2 e 113,2 milioni di metri cubi di gas al giorno nel terzo trimestre del 2022, e la realtà derivante dalla fusione potrebbe diventare il più grande produttore del Paese. (Was)