Usa: Trump risponde a Biden, patetico allarmismo per distrarre il pubblico

- Donald Trump ha risposto al discorso pronunciato poche ore fa dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che ha accusato il suo predecessore di rappresentare una minaccia per la democrazia e per il Paese. Durante un raduno elettorale a Sioux Center, in Iowa, a meno di dieci giorni dai caucus dello Stato che daranno il via alla stagione delle primarie, Trump ha affermato che Biden sta promuovendo un “allarmismo patetico”, con l’obiettivo di distrarre gli elettori da questioni come la sicurezza dei confini o l’andamento dell’economia. “Non è in grado di parlare di nemmeno uno dei temi veramente importanti per le famiglie statunitensi, perché ha fallito e vi ha tradito”, ha detto l’ex presidente. (Was)