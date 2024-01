Business news: Eurostat, inflazione annuale area euro al 2,9 per cento a dicembre, 0,5 per cento in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione annuale dell'area euro dovrebbe attestarsi al 2,9 per cento a dicembre del 2023, in aumento rispetto al 2,4 per cento di novembre: molto positivo, invece, il dato per l’Italia che segna un calo dallo 0,6 registrato a novembre allo 0,5 per cento del mese scorso. È quanto emerge da una stima flash di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea. Osservando le principali componenti dell'inflazione dell'area dell'euro, si prevede che i prodotti alimentari, alcolici e tabacco avranno il tasso annuo più alto a dicembre (6,1 per cento, rispetto al 6,9 per cento di novembre), seguiti dai servizi (4,0 per cento, stabili rispetto a novembre), dai beni industriali non energetici (2,5 per cento, rispetto al 2,9 per cento di novembre) e dall'energia (-6,7 per cento, rispetto al -11,5 per cento di novembre). (Beb)