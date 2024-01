Usa: processo civile per frode a New York, chiesta una multa da 370 milioni per Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio della procuratrice generale di New York ha chiesto al tribunale di imporre a Donald Trump e alla sua multinazionale, la Trump Organization, una multa da 370 milioni di dollari, nel quadro del processo civile per frode ai danni dell’ex presidente. La cifra è stata incrementata rispetto ai 250 milioni inizialmente chiesti dalla procuratrice Letitia James all’avvio della causa contro Trump, accusato di aver sopravvalutato gli asset del suo conglomerato per ottenere prestiti a condizioni più vantaggiose, nel 2022. Stando agli atti giudiziari, il suo ufficio ha anche chiesto di vietare all’ex presidente e ai suoi associati di continuare ad operare nel settore immobiliare nello Stato, o di “lavorare come dirigente o direttore in qualsiasi società o entità legale a New York”. La procuratrice ha accusato Trump e due dei suoi associati, Allen Weisselberg e Jeffrey McConney, di aver “lavorato insieme, per anni, per nascondere numerose frodi tese ad incrementare il reddito netto” dell’ex presidente. (Was)