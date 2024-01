Brasile: nel 2023, la centrale idroelettrica Itaipu ha generato 20 per cento di energia in più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La centrale idroelettrica di Itaipu, situata nella regione sud del Brasile, ha generato il 20 per cento di energia in più rispetto al 2022, con una produzione di 83,8 milioni di megawatt-ora, la più alta registrata negli ultimi cinque anni. La produzione ha beneficiato delle piogge che hanno colpito la regione sud del Paese durante il 2023, portando alla piena dei fiumi che compongono il bacino di Itaipu e aumentando le risorse disponibili. Nel 18 di dicembre è stata registrata la più alta generazione giornaliera, con 320,9 megawatt-ora. Durante il 2023, la centrale idroelettrica ha servito il 10 per cento del mercato di energia brasiliano e l'88 per cento di quello paraguaiano. (Brs)