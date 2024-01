Tunisia: dieci nuovi ambasciatori prestano giuramento davanti al presidente Saied

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente tunisino Kais Saied ha consegnato le lettere credenziali a dieci nuovi ambasciatori nel corso di una cerimonia tenutasi questo pomeriggio al palazzo di Cartagine. Dhia Khaled è stato nominato ambasciatore della Tunisia presso in Francia, Zouhair Bouras a Malta, Taoufik Chebbi in Polonia, Mehrez Ferchichi in Congo, Samia Ilhem Ammar in Repubblica Ceca, Nabil Lakhal in Brasile, Mourad Bourahla è il nuovo ambasciatore della Repubblica tunisina in Italia, Ahmed Chafra in Giappone, Mohssef Antit, ambasciatore in Nigeria e Lassaad Boutara in Canada. I nuovi ambasciatori hanno prestato giuramento davanti al capo dello Stato. Alla cerimonia ha partecipato il ministro degli Affari esteri, della migrazione e dei tunisini all'estero, Nabil Ammar. Lo ha reso noto l'ufficio media presidenziale in una serie di post sui propri profili social.(Tut)