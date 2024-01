Piemonte: Unioncamere, 38.590 contratti programmati dalle imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono circa 38.590 i contratti programmati dalle imprese piemontesi per gennaio 2024, valore che sale a 95.940 se si considera l'intero trimestre gennaio-marzo 2024. Il trend appare positivo sia a livello mensile (+1.250 entrate rispetto a gennaio 2023, +3,3 per cento), sia su base trimestrale (+4.310 assunzioni rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente). Sono i dati emersi dalla ricerca di Unioncamere Piemonte. È aumentata ancora la difficoltà di reperimento di figure che riguarda il 51 per cento delle entrate previste. Per la larga parte dei casi riguarda gli operai del settore delle costruzioni. (Rpi)