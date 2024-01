Brasile: bilancia commerciale raggiunge saldo record nel 2023, +60,6 per cento su anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le principali destinazioni dei prodotti brasiliani si trovano la Cina, Hong Kong e Macau (105,6 miliardi di dollari), gli Stati Uniti (36,7 miliardi di dollari), l'Unione Europea (46,3 miliardi di dollari) e l'Argentina (16,7 miliardi di dollari). Geraldo Alckmin, ministro dell'Industria nonché vice presidente del Brasile ha affermato che "anche con il calo dei prezzi delle materie prime" il Brasile ha avuto "un'espansione superiore alla media mondiale". Inoltre, il Brasile ha superato per la prima volta la soglia dei 100 miliardi di dollari nelle esportazioni verso un partner commerciale, la Cina. Per il 2024, il governo brasiliano stima un calo del 4,5 per cento nel superavit della bilancia commerciale. (Brs)