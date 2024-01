Usa: terremoto di magnitudo 4,2 nel Sud della California

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un terremoto di magnitudo 4,2 è stato registrato nel Sud della California questa mattina. Stando all’Istituto geologico degli Stati Uniti, il sisma è iniziato intorno alle 11 del mattino locali (le 17 in Italia) nei pressi di Lytle Creek, a circa 25 chilometri da San Bernardino. Il dipartimento dei vigili del fuoco di Los Angeles ha pubblicato un messaggio sulla piattaforma X, affermando che non sono stati registrai feriti o danni alle infrastrutture della città. (Was)