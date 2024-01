Usa: Biden su assalto al Congresso, il 6 gennaio 2021 abbiamo quasi perso il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giornata del 6 gennaio 2021, data delle rivolte culminate con l’assalto al Congresso, rimarrà sempre nella memoria degli Stati Uniti. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante un discorso al Montgomery County Community College di Blue Bell, in Pennsylvania, prima tappa ufficiale della sua campagna elettorale in vista delle elezioni di novembre. “Abbiamo quasi perso il nostro Paese quel giorno: e ora, tutti noi dobbiamo chiederci se la democrazia sia ancora la più sacra delle nostre cause”, ha detto. (Was)