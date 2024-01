Usa: Biden, Trump vuole sacrificare la nostra democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è “ossessionato dal passato, e non guarda al futuro: vuole sacrificare la nostra democrazia, riprendendo il potere”. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante un discorso in Pennsylvania. “La sua campagna elettorale va a suo beneficio, e non è per il Paese: la mia è per ognuno di voi, e per il futuro che costruiremo insieme”, ha detto, aggiungendo di voler “preservare e rafforzare” la democrazia statunitense. (Was)