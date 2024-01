Usa: Biden attacca Trump, ha fomentato rivolte e violenza per poi scappare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le rivolte del 6 gennaio 2021 rappresentano il primo tentativo di bloccare il pacifico trasferimento dei poteri nella storia degli Stati Uniti: tutto questo per colpa delle bugie di Donald Trump. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante un discorso in Pennsylvania, ricordando l’assalto al Congresso dopo la sua vittoria alle elezioni del 2020. “I manifestanti hanno distrutto e attaccato la polizia, urlando in coro di impiccare l’ex vicepresidente Mike Pence e cercando Nancy Pelosi: più di 140 agenti di polizia sono rimasti feriti quel giorno”, ha detto. Biden ha poi attaccato direttamente Trump, accusandolo di avere “fomentato la folla, incitando le persone a combattere e promettendo di rimanere al loro fianco: poi, come al solito, ha lasciato il lavoro sporco agli altri, rintanandosi alla Casa Bianca e guardando il disastro in televisione”. L’ex presidente, ha aggiunto, non ha fatto “nulla per fermare la violenza: si tratta della più grande inadempienza da parte di un presidente nella nostra storia, oltre che di un chiaro tentativo di bloccare un processo elettorale con la forza”. (Was)