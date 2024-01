Usa: Biden, da Trump bugie su elezioni del 2020, è un perdente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le affermazioni di Donald Trump in merito alle presunte frodi elettorali che avrebbero avuto luogo durante le elezioni del 2020 non sono mai state provate. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante un discorso in Pennsylvania. “Ha perso 60 cause, anche con i giudici nominati da lui stesso, e ha perso anche davanti alla Corte suprema: tutti lo hanno riportato alla realtà, ossia che io ho vinto le elezioni, e che lui è un perdente”, ha detto. (Was)