Libano: Beirut presenta lettera di protesta all'Onu dopo attacco Israele a Beirut

- Il Libano ha ufficialmente presentato una lettera di protesta al segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, e al presidente del Consiglio di sicurezza in seguito all'attacco condotto da Israele a Beirut martedì scorso, 2 gennaio. La portavoce della missione libanese presso le Nazioni Unite, Katia Badr, ha dichiarato all'agenzia di stampa russa "Sputnik" che il Libano ha inviato una lettera di condanna dell'attacco israeliano a un'area residenziale nel sobborgo meridionale di Beirut, provocando la morte di due libanesi e cinque palestinesi, tra cui Saleh al Arouri, vice leader politico del movimento palestinese Hamas, l'obiettivo principale dei droni israeliani. La lettera descrive l'attacco come il "capitolo più pericoloso" di una serie di atti ostili da parte di Israele contro il Libano dall'8 ottobre. Il Libano chiede alle Nazioni Unite di condannare l'attacco, esercitare pressioni su Israele per fermare l'escalation e adottare tutte le misure necessarie per porre fine agli attacchi israeliani contro la sovranità, l'integrità territoriale e il popolo libanese. (Lib)