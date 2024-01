Gaza: Onu, la carestia è dietro l’angolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Striscia di Gaza sta affrontando una insicurezza alimentare senza precedenti, e “la carestia è dietro l’angolo”. Lo ha detto in una nota il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli affari umanitari e le emergenze, Martin Griffiths. “Ormai è un luogo di morte e disperazione: la speranza non è mai stata così sfuggente”, ha scritto, affermando che il bilancio dei morti ha raggiunto le decine di migliaia, e che le infrastrutture mediche e ospedaliere sono sotto attacco. “Non è più una regione abitabile”, ha concluso. (Was)