Usa: armi, si dimette il direttore della National Rifle Association

- Il direttore della National Rifle Association (Nra), Wayne LaPierre, si dimetterà dal suo incarico alla fine del mese. Lo ha annunciato la stessa organizzazione, che dal 1871 agisce a tutela dei detentori di armi da fuoco negli Stati Uniti, in una nota. Le dimissioni di LaPierre sono arrivate in vista del processo civile avviato dalla procuratrice generale di New York, Letitia James, che ha accusato i vertici della Nra di avere speso milioni di dollari dai fondi dell’organizzazione per pagare vacanze di lusso e altre spese di natura personale. “Con grande orgoglio per tutti i risultati che siamo riusciti a raggiungere, oggi annuncio le mie dimissioni dalla Nra, una organizzazione di cui ho fatto parte per gran parte della mia vita adulta: non smetterò mai di sostenerne la causa, e continuerò a combattere a difesa del Secondo Emendamento”, si legge nella nota. (Was)