Argentina: governo trasmette decreto "liberalizzazioni" al parlamento (5)

- Il primo degli impegni presentati da Milei nel videomessaggio riguardava però l’abolizione della legge sugli affitti. Una decisione presa “perché il mercato immobiliare torni a funzionare senza problemi e perché affittare non sia un’odissea”, ha detto Milei nel corso del messaggio trasmesso mercoledì notte a reti unificate. Si tratta di una “legge nefasta”, recita il preambolo del decreto pubblicato oggi in Gazzetta ufficiale. “Che gli inconvenienti e le carenze che l’eccesso di regolamentazione normativa hanno interposto nei contratti privati, specialmente in quelli di affitto degli appartamenti, è un fatto noto”, responsabile “di gravi conseguenze tanto per i locatari quanto per i locatori”, con la “potenziale distruzione del mercato immobiliare”, si legge ancora. In “coerenza con tutto ciò”, si ripristina la possibilità per le parti di stabilire con quale moneta effettuare la transazione. Nella modifica apportata ad ottobre alla legge in vigore dal 2020 e ritenuta responsabile di un calo dell’offerta, era infatti stato negato l’uso del dollaro statunitense, valuta di cui il governo precedente ha cercato in ogni modo di restringere l’uso. Mettendo fine alla legge, avvertono associazioni di categoria, potrebbe comportare una serie di effetti: il termine minimo di un contratto torna ai due anni, il prezzo dell’affitto può essere indicizzato su qualsiasi parametro, dall’inflazione al valore del dollaro o al prezzo del gasolio. Inoltre, tra le altre conseguenze, le riparazioni domestiche vanno a carico degli inquilini, così come le eventuali spese condominiali ordinarie e straordinarie. (segue) (Abu)