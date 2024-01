Argentina: governo trasmette decreto "liberalizzazioni" al parlamento (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non meno importante la batteria di interventi sul mercato del lavoro. Uno schema che nelle intenzioni del governo dovrebbe “modernizzare” il settore “agevolando il processo di creazione di lavoro”. Nel preambolo del decreto si parla di una occupazione formale nel settore privato ferma dal 2011 a sei milioni di cittadini, da cui discende la “inaccettabile” situazione per cui il lavoro nero e sommerso supera del 33 per quello legale. In ragione di ciò, si legge ancora, “i salari reali si trovano a un livello inusualmente basso”, che si traduce nel dato sulla povertà, il 45 per cento della popolazione, e dell’indigenza, il 10 per cento. Nel dettaglio, tra le altre cose, si prevede una revisione del computo per fissare gli indennizzi legati al licenziamento, depurati da bonus di vario genere sin qui inseriti, comprese le spese per i telefoni cellulari. Si dovrebbero anche ridurre gli interessi che maturano sulla quota di licenziamento nel caso in cui questo vada a giudizio. Una norma che era stata ideata per non diminuire il potere d’acquisto delle cifre promesse, a fronte di processi che possono durare anche anni. (segue) (Abu)