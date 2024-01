Usa: dipartimento della Giustizia valuta una possibile causa antitrust contro Apple

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Giustizia è in procinto di completare una indagine nei confronti di Apple, e potrebbe avviare una causa antitrust contro la società entro il primo semestre di quest’anno. Fonti anonime hanno riferito al “New York Times” che le indagini riguarderebbero le politiche adottate dall’azienda per mantenere il dominio dell’iPhone nel mercato degli smartphone. In particolare, alcune caratteristiche degli hardware e dei software di Apple avrebbero spinto i consumatori ad acquistare prodotti della società, ostacolando la competizione nel settore. Ad esempio, è il caso dell’orologio intelligente Apple Watch, che funziona meglio se associato all’iPhone rispetto ad altri dispositivi; o del servizio di messaggistica istantanea iMessage, al quale i concorrenti della società non possono accedere. Le indagini avrebbero esaminato anche il sistema per i pagamenti dell’iPhone, che impedisce ad altre società finanziarie di offrire servizi analoghi. Secondo le fonti, la divisione antitrust del dipartimento della Giustizia sta analizzando i risultati delle indagini, dopo aver partecipato più volte a riunioni con i vertici di Apple. L’ultima di queste risalirebbe al mese scorso. Le fonti hanno precisato che non è stata presa una decisione finale in merito all’avvio di una causa. (Was)