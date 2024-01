Torino: Confesercenti, pioggia scoraggia i consumatori spesa media in linea con le previsioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino la pioggia ha scoraggiato una parte dei consumatori. Lo ha reso noto Confesercenti analizzando i primi dati dei saldi nel capoluogo Piemontese. Lo scontrino medio si è confermato intorno ai 130 euro come da previsioni. “Un bilancio più fondato – ha affermato Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti – lo faremo lunedì, ma certamente tante famiglie hanno visto ridursi la propria capacità di spesa e dunque non possiamo aspettarci molto. Senza contare la disinvolta e martellante politica dei ‘pre-saldi’ che grande distribuzione e web hanno messo in atto e che ha sottratto una parte di vendite ai piccoli negozi già nelle scorse settimane. Ancora una volta, come è successo in parecchi fine settimana nel 2023, va segnalata la presenza tanti visitatori nella nostra città: l’occupazione delle stanze d’albergo per il weekend sfiora l’80 per cento. Forse un piccolo contributo alla riuscita dei saldi verrà dai turisti”, ha concluso.(Rpi)