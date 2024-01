Santagata: Bonelli-Boato (Ev), ne piangiamo la scomparsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con Giulio partecipammo alla costruzione dell’Ulivo che diede il via ad un’importante stagione politica. Lo ricordiamo nelle riunioni ed incontri per la redazione del programma dell’Unione che portò Romano Prodi per la seconda volta alla guida del Paese". Lo hanno detto Angelo Bonelli e Marco Boato, co-portavoce e presidente del Consiglio federale di Europa verde, in merito alla scomparsa di Giulio Santagata. "Giulio era persona attenta e grande tessitore politico e grazie anche alle sue doti che si riuscì ad unire nel paese diverse culture politiche in nome del cambiamento - hanno aggiunto Bonelli e Boato -. Inviamo alla famiglia e ai suoi cari le nostre più sentite condoglianze e quelle di tutta la comunità verde italiana". (Rin)