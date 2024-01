RPT - Napoli: De Luca, niente treni nuovi per la ex Circumvesuviana, manca materiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con testo corretto - Tempi duri per la (ex) Circumvesuviana. Stavolta lo ammette lo stesso presidente della Regione in Campania. Nella consueta diretta Facebook del venerdì, Vincenzo De Luca ha spiegato che "abbiamo una situazione di sofferenza nella Circumvesuviana". Motivo: "L'azienda che doveva realizzare treni nuovi, la Stadler, chiede una proroga perché non si trova il materiale ferroviario". Tradotto: non arriverà, a stretto giro, nessun treno nuovo e dunque i disagi resteranno immutati. "Purtroppo siamo in un periodo maledettamente complicato, per cui è diventata complicata anche la costruzione di treni nuovi", ha ammesso De Luca. Il presidente della Regione Campania ha poi spiegato che la strada meno indolore è quella di giungere ad una mediazione con Stadler, perché rescindere il contratto per un problema non strettamente collegato all'azienda significherebbe rifare un'altra gara e così "se ne passano altri quattro anni". Quindi, anche per mettere a tacere eventuali mal di pancia, De Luca ha rilanciato: "Se c'è qualcuno che ha una soluzione più rapida, ce la dia. Noi siamo pronti ad apprendere sempre". (Ren)