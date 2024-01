Roma: Droghei (Pd), inaccettabile aggressione al campo nomadi di via Candoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grave e inaccettabile quanto avvenuto al campo nomadi di via Candoni dove, alcuni operatori del 118, hanno subito una violenta aggressione a colpi di bastone. La mia solidarietà a tutte le operatrici e gli operatori del 118 che ogni giorno si impegnano per garantire soccorso e assistenza". Lo scrive in una nota Emanuela Droghei, consigliera regionale e coordinatrice segreteria Pd Roma. "È necessario condannare fermamente ogni forma di violenza e lavorare insieme per assicurare la sicurezza di chi svolge un servizio così prezioso per la comunità", conclude Droghei. (Com)