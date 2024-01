Messico: nel 2023 vendita auto nuove aumentata del 24,4 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da gennaio a dicembre del 2023 in Messico sono state commercializzate 1.361.433 automobili, il 24,4 per cento in più rispetto all 1.094.728 auto nuove vendute nel 2022. Lo ha fatto sapere l'istituto nazionale di statistica (Inegi) nel rapporto elaborato sulle cifre del registro dell'industria automotrice dei veicoli leggeri (Raiaval). Il dato conferma la ripresa del settore dopo gli anni in cui l'emergenza sanitaria del nuovo coronavirus ha creato gravi disfunzioni alle catene del valore sui componenti, ritardando vendite e consegne. L'incremento percentuale del 2023 è inoltre il più alto dal 2000. Nel solo mese di dicembre sono state vendute 142.959 automobili, un incremento del 16 per cento rispetto allo stesso mese del 2022. (Mec)