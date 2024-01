Governo: Locatelli, l'albero di ulivo scelto come logo presidenza italiana G7

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stato ufficializzato oggi il logo scelto dall’Italia per la presidenza italiana del G7: l’albero di ulivo, simbolo di pace, di storia e di tradizione, esprime la forza e il raccordo tra tutti i territori del nostro Paese". Lo scrive su Facebook il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, allegando il logo in questione e ricordando che "l’ulivo, inoltre, si raccorda in modo particolare con il “G7 - Inclusione e disabilità”, che si svolgerà in Umbria il 14, 15 e 16 ottobre, proprio nel “cuore verde” del nostro Paese. Per la prima volta al mondo i Ministri si ritroveranno a parlare del tema a mio avviso più centrale e importante di tutti: il diritto di ogni persona a partecipare alla vita civile, sociale e politica del proprio Paese. E aggiungo anche il diritto di ciascuno di poter essere felice", conclude il ministro. (Rin)