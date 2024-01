Argentina: governo trasmette decreto "liberalizzazioni" al parlamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi era infatti circolata la voce secondo cui il governo avrebbe deciso di evitare il passaggio in Commissione, alimentando polemiche sul mancato rispetto delle procedure istituzionali. La commissione, che viene convocata proprio per situazioni di questo genere, deve però essere ancora insediarsi. Quasi tutti i gruppi parlamentari hanno trasmesso la lista dei loro delegati: manca quella della coalizione di centrosinistra Unione per la patria (Up), che gode della maggioranza relativa in entrambe le camere, che chiede quattro seggi invece dei tre previsti dal governo. L'altra grave incognita politica è collegata al fatto che il partito di governo, La libertà avanza (Lla), è in netta minoranza in entrambi i rami del Parlamento. Milei può contare sull'appoggio di una parte corposa della coalizione di centrodestra, Insieme per il cambio (Jxc), quella che fa riferimento all'ex presidente, Mauricio Macri, ma per il successo dell'operazione servono altri voti. (segue) (Abu)