Argentina: governo trasmette decreto "liberalizzazioni" al parlamento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un piano che muove dal via alla normativa che sin qui impediva a queste entità di essere vendute. A seguire il presidente dispone la scomparsa della figura della “società dello Stato”, tutte quelle che non siano integralmente con capitale privato, secondo la definizione della legge del 1974. Il governo si impegna ora a trasformare “ogni impresa pubblica in società anonima, per la sua successiva privatizzazione”. Un percorso che dovrebbe portare alla dismissione delle quote pubbliche in aziende storiche come Aerolineas argentinas o la compagnia energetica Ypf. La politica “aeronautica argentina ha limitato fortemente lo sviluppo dell’industria commerciale aerea, pilastro non solo dell’integrazione del Paese a anche dello sviluppo economico e del turismo”, si legge nel preambolo. Si rende quindi “imperativo” un riordino integrale del comparto per creare le condizioni di flessibilità utili a garantire il collegamento tra tutte le città. Nel decreto si definisce inoltre pari a 25 miliardi di dollari il debito contratto assieme da Ypf e Banca centrale. Delicato è anche il tema della Legge sulle terre, che impediva la cessione a stranieri di porzioni di terra eccedenti una certa quota, e che il governo intende cancellerà per “promuovere gli investimenti. (segue) (Abu)