Uruguay-Usa: firmato memorandum di intesa su cooperazione alla sicurezza

- Il ministero dell'interno dell’Uruguay e il dipartimento di Sicurezza nazionale degli Stati Uniti hanno firmato un memorandum per rafforzare la collaborazione sulla sicurezza delle frontiere, “basata sullo scambio di informazioni tra i due Paesi”. Lo rende noto un comunicato del governo dell'Uruguay. "Lo scambio di informazioni e dati biometrici consentirà di confermare l'identità delle persone che richiedono l'ammissione, l'ingresso, il transito, la partenza, visti e altri benefici migratori", ha spiegato il ministro dell'Interno uruguaiano Nicolas Martinelli. "Inoltre, fornirà strumenti per le decisioni sull'inammissibilità o l'espulsione e per promuovere la prevenzione, l'individuazione e l'indagine di reati gravi e terrorismo", ha aggiunto il funzionario. In questo senso, Martinelli ha assicurato su X che "l'Uruguay è molto vicino ad essere uno dei pochi paesi al mondo che non ha bisogno di un visto per entrare negli Stati Uniti". (Abu)