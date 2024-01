Tunisia: Mourad Bourehla è il nuovo ambasciatore della Repubblica tunisina a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mourad Bourehla è stato ufficialmente nominato quest'oggi, venerdì 5 gennaio 2024, ambasciatore della Repubblica tunisina a Roma. Il diplomatico è nato a Tunisi nel 1960. Laureato presso la Scuola nazionale di amministrazione (Ena), è stato console in Francia, poi ambasciatore in Pakistan e Bangladesh. Al suo ritorno a Tunisi, ha ricoperto la carica di segretario generale presso il ministero degli Affari esteri. Successivamente, Bourehla è stato scelto come ambasciatore della Tunisia a Berna, in Svizzera. Il diplomatico ha prestato giuramento questo pomeriggio davanti al presidente della repubblica, Kais Saied, nella solenne cornice dello storico palazzo di Cartagine insieme ad altri nove ambasciatori: Dhia Khaled, ambasciatore della Tunisia in Francia, Zouhair Bouras a Malta, Taoufik Chebbi in Polonia, Mehrez Ferchichi in Congo, Samia Ilhem Ammar in Repubblica Ceca, Nabil Lakhal in Brasile, Ahmed Chafra in Giappone, Mohssef Antit in Nigeria e Lassaad Boutara in Canada. Alla cerimonia ha partecipato anche il ministro degli Affari esteri, della migrazione e dei tunisini all'estero, Nabil Ammar. La rappresentanza diplomatica tunisina di Via Asmara a Roma torna così ad avere un capo missione dopo circa un anno e mezzo di vacanza. (segue) (Tut)