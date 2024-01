Tunisia: Mourad Bourehla è il nuovo ambasciatore della Repubblica tunisina a Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre oggi, l'ambasciatore uscente d'Italia in Tunisia, Fabrizio Saggio, ha visto il presidente della Repubblica Saied per un saluto di commiato prima di lasciare il Paese. L'ambasciatore, insediatosi a Tunisi da poco più di un anno, è stato nominato consigliere diplomatico della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Saggio è stato designato anche coordinatore della struttura di missione del Piano Mattei per l'Africa ancora in corso di costituzione. Entrato nella carriera diplomatica nel 1998, Saggio ha prestato servizio alla rappresentanza permanente presso l'Unione europea e al Cairo come primo segretario. E' tornato alla Farnesina, al gabinetto del ministro nel settembre 2008, dov'è rimasto fino al luglio 2013 con una parentesi di un corso di aggiornamento professionale. In quel periodo ha lavorato con i ministri Franco Frattini (governo Berlusconi IV), Giulio Terzi di Sant'Agata (governo Monti) ed Emma Bonino (governo Letta). Successivamente è stato consigliere commerciale a Washington e dal 2015 ha prestato servizio all'ufficio affari diplomatici del Quirinale. All'inizio dell'anno scorso è stato nominato ministro plenipotenziario ed il 5 ottobre successivo è stato nominato ambasciatore a Tunisi. A Palazzo Chigi, Saggio guiderà una squadra composta dal ministro plenipotenziario Alessandro Cattaneo, consigliere diplomatico aggiunto, e dai consiglieri Lorenzo Ortona, Lucia Pasqualini, Luca Laudiero, Raffaella Di Carlo, Stefano la Tella e Alice Marziali. (Tut)