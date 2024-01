Brasile: bilancia commerciale raggiunge saldo record nel 2023, +60,6 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bilancia commerciale del Brasile ha raggiunto un saldo record nel 2023, con una somma delle esportazioni pari a 98,8 miliardi di dollari, 60,6 per cento in più rispetto al 2022, quando ha toccato i 61,5 miliardi di dollari. Lo ha reso noto la segreteria di Commercio estero del ministero dello Sviluppo, Industria, Commercio e Servizi (Mdic). Nel mese di dicembre il superavit registrato è stato di 9,4 miliardi di dollari, un aumento del 106,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. Mentre le esportazioni sono arrivate a 28,8 miliardi di dollari a dicembre, le importazioni hanno sommato 19,5 miliardi di dollari nello stesso periodo, un calo del 10,7 per cento. Su anno, le esportazioni hanno registrato un aumento dell'1,7 per cento, e le importazioni sono calate dell'11,7 per cento. (segue) (Brs)