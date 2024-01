Inflazione: Albano, dati confermano bontà politiche governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le statistiche divulgate oggi da Istat portano "buone notizie per le famiglie italiane e certificano il successo delle politiche attuate dal governo Meloni". Lo dichiara in una nota la sottosegretaria all'Economia e Finanze e deputato di Fratelli d'Italia, Lucia Albano. "In Italia l'inflazione rallenta, registrando il livello più basso d'Europa, aumenta il reddito disponibile (+1,8 rispetto al 2022) e la propensione al risparmio delle famiglie. Questi risultati non rappresentano un caso isolato, ma si sommano ai dati macroeconomici incoraggianti diffusi da Istat nel corso di tutto il 2023. Ad incidere in maniera rilevante sul reddito disponibile, e di conseguenza sulla propensione al risparmio, è stato il taglio delle aliquote contributive dal mese di luglio 2023, che il governo ha deciso di confermare e rafforzare per tutto il 2024 con la legge di bilancio. I dati odierni confermano che la direzione intrapresa dal governo è quella giusta e intendiamo procedere su questa strada, con impegno e dedizione", conclude Albano.(Rin)