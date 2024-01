Roma: domani gare podistiche a villa Borghese e al Tuscolano, deviate linee bus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma domani sono previste gare podistiche a villa Borghese e al Tuscolano, con linee bus deviate. Lo rende noto Roma servizi per la mobilità. In particolare, domani, dalle 9:30, è in programma la gara podistica "Corri per la Befana" con partenza e arrivo in via Lemonia e percorso lungo circonvallazione Tuscolana, via Tuscolana, via delle Capannelle, via Appia Nuova e via Appio Claudio. Deviate le linee di bus. Domani, dalle 10 alle 13, nei viali di villa Borghese è in programma la Corsa del Giocattolo. Deviate le linee di bus. (Rer)