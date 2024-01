Trasporti: Pd, Regione Lazio blocca agevolazione tariffaria, disagi per pendolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio "ha sospeso" lo stanziamento di 1,5 milioni di euro per garantire "Carta Tutto Treno", "l'agevolazione tariffaria dedicata ai pendolari del Lazio. Questo tessera ferroviaria consentiva, con un piccolo sovrapprezzo, di usufruire anche dei treni Intercity per i tragitti all'interno del territorio regionale, ampliando di fatto l'offerta di trasporto pubblico per migliaia di utenti". Lo dichiarano in una nota i consiglieri regionali del Pd Sara Battisti, Salvatore La Penna, Enrico Panunzi e Massimiliano Valeriani. "Il blocco imposto dall'amministrazione Rocca sta danneggiando i viaggiatori del Lazio perché non possono più usufruire di soluzioni alternative al trasporto ferroviario locale con un costo agevolato - continua la nota del Pd -. Una riduzione delle offerte di mobilità a prezzo calmierato, che ha già provocato numerosi disagi soprattutto nelle fasce orarie di punta, costringendo i passeggeri del Lazio a rinunciare agli Intercity per salire solo su convogli regionali spesso affollati e in ritardo. Per questo abbiamo presentato un'interrogazione urgente all'assessore ai Trasporti - concludono i consiglieri Pd - chiedendo di ripristinare le risorse necessarie nel bilancio regionale per rinnovare l'accordo con Trenitalia sull'agevolazione tariffaria 'Carta Tutto Treno' a vantaggio dei pendolari del Lazio". (Com)