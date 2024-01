Fvg: Fasolo (Pd), su dimensionamento scolastico persa occasione di far valere autonomia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema del dimensionamento scolastico, la giunta Fedriga ha perso l'occasione di far valere l'autonomia del Friuli Venezia Giulia. Lo afferma, in una nota, la consigliera regionale del Partito democratico, Laura Fasiolo, a pochi giorni dal decreto-legge che consente, entro il 5 gennaio, alle Regioni di attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche, non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico presenti. "Ancora un volta - continua la dem - l'assessore Rosolen risulta essere più realista del governo Meloni. Mancano poche ore alla scadenza e non è presente nessuna nuova delibera da parte della Regione che vada nel senso dell'ampliamento delle Autonomie scolastiche. Rosolen preferisce applicare il decreto sul dimensionamento scolastico supinamente e con estremo rigore senza fare nessun passo indietro". Secondo Fasolo, si sarebbero potute azionare "le prerogative del nostro Statuto speciale, essendo questa area di confine, multilinguistica e complessa. Questo dimensionamento scolastico segnerà l'ennesimo depauperamento del territorio". L'ennesima occasione persa, ribadisce la consigliera regionale, "di far valere l'autonomia del Friuli Venezia Giulia muovendosi in totale asservimento ad 'adeguamenti' obbedienti e passivi delle logiche romane del ministero dell'Istruzione e del Merito, impoverendo così i nostri territori di servizi, di offerta formativa e di vitalità". (Frt)