Mafia: Nordio su Fava, prezioso lavoro stampa d'inchiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La vita e l'impegno di Pippo Fava insegnano che contro la mafia ognuno, nel proprio ruolo, è chiamato a fare la sua parte. Nel suo lavoro di giornalista - bruscamente interrotto dalla sua uccisione, il 5 gennaio di quarant'anni fa - puntava a svelare le trame occulte dei clan, che raccolse nella rivista d'inchiesta 'I siciliani', tra le pietre miliari del movimento antimafia. Nonostante la mafia di allora sia diversa da quella attuale, la testimonianza di Fava è un'occasione per ricordare quanto, oggi come 40 anni fa, sia prezioso il lavoro della stampa d'inchiesta". Lo afferma il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in occasione dell'anniversario della morte, il 5 gennaio 1984, del giornalista Pippo Fava.(Rin)