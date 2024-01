Editoria: Di Costanzo (Fondazione Italia digitale), buon lavoro a Padre Benanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buon lavoro al nuovo presidente della commissione Ai, Padre Paolo Benanti. L'Intelligenza artificiale e l'approccio antropocentrico allo sviluppo tecnologico saranno temi molto caldi nel 2024 e Benanti, per esperienza, cultura e sensibilità, è la persona giusta per un incarico così profondo e delicato". Lo ha detto Francesco Di Costanzo, presidente della Fondazione Italia digitale, realtà che si occupa di diffondere nel Paese la cultura digitale affinché sia sempre più accessibile e "popolare". "Come Fondazione crediamo fortemente che le persone debbano essere al centro della rivoluzione digitale: non a caso a questo tema abbiamo dedicato l'ultima edizione del Festival del digitale popolare, mentre quest'anno dedicheremo numerosi approfondimenti proprio all'intelligenza artificiale, alle sue prospettive e potenzialità", ha concluso Di Costanzo. (Rin)